​3 октября в рамках декады пожилого человека губернатор Дмитрий Миронов в своем кабинете принял автора и ведущую блога хороших новостей «Десять точек роста», жительницу поселка Петровское Ростовского района Ирину Чулкову. До пенсии она работала корреспондентом в газетах «Ростовский вестник» и «Провинция», а также преподавала в Петровской oбщеобразовательной школе.



Приветствуя гостью, глава региона отметил ее активное участие в судьбе родного края: Ирина Чулкова вносила свои предложения при разработке стратегии социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста».



– В начале нашей беседы позвольте сказать, что я очень рад приветствовать вас сегодня здесь, в Правительстве области, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы уже встречались с вами и другими авторами идей, когда работали над стратегией развития региона. И я должен отметить, что ваше участие в проекте было результативным. Я знаю также, что вы ведете блог, освещаете наиболее интересные события своего района и области в целом и вообще вы яркий и неравнодушный человек с активной жизненной позицией. Спасибо вам за это.



Ирина Чулкова поблагодарила Дмитрия Миронова за приглашение к беседе, а также за реализацию ряда социальных проектов и программ на территории области.



– Во-первых, позвольте вас поблагодарить за нашу сегодняшнюю встречу. Мне было очень приятно получить такое приглашение, – сказала Ирина Чулкова. – От имени всех жителей Петровского хочу также сказать большое спасибо за ту работу социальной направленности, которую вы как руководитель региона проводите. Это и проект «Мобильная медицина», и программа «Решаем вместе», и многое другое.



Ирина Чулкова выразила надежду, что эти проекты будут продолжены и в следующем году. Дмитрий Миронов заверил ее, что выполнение социальных обязательств – приоритет работы регионального Правительства.



– Проект «Мобильная медицина» действительно в нашем регионе прошел очень успешно. Поэтому мы договорились с Федеральным медико-биологическим агентством о его продлении, – сообщил Дмитрий Миронов. – Более того, есть намерение расширить временные рамки программы, чтобы как можно большее количество людей, проживающих в глубинке, смогли получить квалифицированную медицинскую помощь или консультацию.



Также Дмитрий Миронов отметил, что за прошедший год побывал практически во всех районах области и знает о многих существующих проблемах. Очень важным, по мнению главы региона, является умение слушать и слышать людей.