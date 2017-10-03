​3 октября в Правительстве области прошла презентация первой очереди интерактивного портала «Решаем вместе» (delaem.vmeste76.ru), созданного для усиления взаимодействия между жителями региона и органами власти.



Любой гражданин может направить на этот ресурс сообщения и предложения по актуальным вопросам. До конца года он работает в тестовом режиме и доступен только жителям Ярославля. С 2018 года портал будет доступен во всех муниципальных районах и городских округах области.



– Интерактивный портал «Решаем вместе» – это дополнение одноименного губернаторского проекта инициативного бюджетирования, который является инструментом взаимодействия между жителями и органами исполнительной власти, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Мы хотим вовлечь жителей в процесс управления регионом через возможность осуществления контроля за деятельностью органов власти в различных сферах.



Все сообщения на портале четко классифицированы. Это позволяет адресовать их тому органу власти, который отвечает за решение проблемы.



На сегодняшний момент предусмотрено семь категорий: автомобильные дороги, безопасность, придомовые территории, ЖКХ, медицинские учреждения, работа МФЦ и транспорт. В рамках этих категорий сейчас можно выбрать 16 тематик, впоследствии планируется ввод дополнительных.



Создана служба модерации, которая будет принимать сообщения граждан и контролировать наличие оперативного ответа профильных органов власти. Срок – 10 рабочих дней, что в два раза быстрее, чем разрешено законодательно.



Также предусмотрен контроль за работой портала и ответственных органов власти со стороны Правительства области. Итоги работы будут регулярно рассматриваться на заседаниях с участием губернатора Дмитрия Миронова.