​3 октября глава региона Дмитрий Миронов принял участие во всероссийской акции «Живи, лес». Мероприятие прошло в поселке Приозерном Ростовского района. На площади 2,5 гектара было высажено 8 тысяч молодых сосен.



– Приветствую всех на этом замечательном мероприятии, – сказал Дмитрий Миронов. – Я рад быть причастным к акции «Живи, лес». Пройдет время, и мы будем приходить сюда и радоваться, понимая, что эти деревья посадили мы сами, своими руками. Потому что будущее действительно находится в наших руках!



Участие в акции приняли также председатель Правительства Дмитрий Степаненко, его заместитель Роман Колесов и глава Ростовского района Алексей Константинов.



Акция «Живи, лес» будет проходить в регионе до 31 октября. Всего во всех районах области за это время высадят 45 тысяч деревьев. Это, по мнению Дмитрия Миронова, станет серьезным вкладом в сохранение природы в Год экологии.



Глава региона также напомнил, что в 2017 году проводится целый ряд природоохранных мероприятий, подготовлено несколько региональных программ в сфере экологии.



Кроме того, Ярославская область выступила с инициативой разработки федерального приоритетного проекта «Сохранение и восстановление реки Волги». Его цель – улучшить экологическое состояние реки, восстановить и сохранить природную среду для обеспечения благоприятных условий жизни населения.



Особое внимание в текущем году Правительство области уделило защите лесного фонда. Поставлена задача довести объемы лесовосстановления до 5800 гектаров. Плановый показатель превышает объемы 2016 года на 38 процентов и на сегодняшний день уже выполнен на 87 процентов. Кроме того, в результате принятых мер в четыре раза сократились объемы незаконной заготовки древесины.



Дмитрий Миронов поблагодарил всех, кто решил принять участие в акции, особо отметив активность молодежи. В этот день в Ростовский район приехали представители школьных лесничеств, различных учебных заведений и подростковых экологических клубов.



Для них была подготовлена насыщенная развлекательная программа. Работали интерактивные площадки и полевая кухня.