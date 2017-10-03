​В Мышкине решена давняя проблема с центральной районной котельной 26-го квартала. К нача­лу отопительного сезона 2017 – 2018 годов она введена в строй. Это стало возможным после выполнения поручения главы региона Дмитрия Миронова о проведении капитального ремонта двух паровых котлов.



– В настоящее время все оборудование запущено в работу, – сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов. – Комплексные пусконаладочные и режимно-наладочные испытания завершены. Главное, что ремонт основного оборудования котельной в Мышкине провели в очень короткие сроки. Работы начались в июне и были закончены в середине сентября. В результате потребители получили источник стабильного теплоснабжения.



В начавшийся отопительный сезон котельная 26-го квартала Мышкина будет отапливать социально значимые объекты: детский сад, среднюю общеобразовательную школу, межпоселенческий Дом культуры, музыкальную школу, а также 44 дома, из которых 40 – многоквартирные.



Справка



Котельная с четырьмя паровыми котлами была построена в 1976 году. С октября 2010 года в ней проводились только текущие ремонты. Протекали изношенные бойлеры, старые насосы практически полностью выработали свой ресурс.



С 1 июня эксплуатаци­ей котельной занимается акционерное общество «Яркоммунсервис». Капитально отремонтированы два парогрейных котла, которые уже запущены в работу. Третий котел, где произведена механическая очистка, которая способствует увеличению КПД и снижению рас­хода газа, в отопительный период будет находиться в резерве. Четвертый планируют восстанавливать зимой 2018 года.