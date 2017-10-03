​3 октября в Угличе состоялось совещание по теме «Формы и виды государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области». Участие в нем приняли руководители структур инвестблока Правительства области, сотрудники регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области и администрации Угличского муниципального района, предприниматели Углича и Угличского МР.



– Мы провели подобные совещания в большей части муниципальных образований Ярославской области, – рассказала заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Крохмаль. – И практически на каждом из них предприниматели говорят о проблемах, связанных с резким повышением платы за электроэнергию. Так как данный вопрос находится в ведении наших коллег – департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, мы пригласили их представителя для встречи с предпринимателями и непосредственного обсуждения сложившейся ситуации. Цель таких выездных совещаний в муниципальных районах – не только рассказать предпринимателям о существующих возможностях для развития их бизнеса, но и обсудить с ними местные проблемы, вместе найти пути их решения. До конца года мы посетим все муниципальные образования Ярославского региона.



На данный момент подобные совещания прошли в Тутаевском, Ярославском, Гаврилов-Ямском, Ростовском, Борисоглебском, Любимском, Переславском, Брейтовском, Некоузском, Некрасовском и Угличском районах. Эти встречи стали хорошей практикой работы департамента инвестиций и промышленности с органами местного самоуправления и бизнес-сообществом.



Участники совещания обсудили меры господдержки малого и среднего бизнеса, созданные в регионе и на федеральном уровне, изменения в действующем законодательстве, а также участие предпринимателей в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».



Галина Крохмаль обратила внимание присутствующих на то, что до 20 октября открыт прием заявок на субсидии департамента инвестиций и промышленности Ярославской области на компенсацию затрат по договорам лизинга. Также до 10 октября Центр экспорта принимает предложения по выставкам, затраты на участие в которых центр будет компенсировать в 2018 году.



Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Алексей Метельков рассказал о причинах резкого роста стоимости электроэнергии в июле 2017 года: постановлением Правительства РФ была увеличена оптовая цена из-за выравнивания цены на электрическую энергию на Дальнем Востоке и приведения ее к среднероссийской. Кроме того, с началом II полугодия в регионе выросла сбытовая надбавка, которая была значительно снижена еще в 2016 году. При этом цена электроэнергии в Ярославской области осталась одной из самых низких по сравнению с соседними регионами. Кроме того, прогнозируется отсутствие резких скачков по оптовым рынкам до конца 2017 года.