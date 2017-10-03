​Поздравляю военнослужащих и ветеранов войск гражданской обороны с профессиональным праздником!



В этом году гражданская оборона страны отмечает свое 85-летие. За это время система прошла сложный путь становления и развития, доказав в годы Великой Отечественной войны и в мирное время свою необходимость и эффективность.



Войска ГО играют ключевую роль в обеспечении национальных интересов государства, в деле защиты населения, промышленных и социальных объектов от чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и природных катастроф.



Демонстрируя оперативность и слаженность действий, подразделения находятся в постоянной готовности, на высоком современном уровне решают поставленные задачи. Профессионализм, верность долгу, мужество личного состава – залог авторитета и искренней признательности сограждан.



Примите пожелания крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в вашем почетном деле!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов