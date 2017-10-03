​Поздравляю военнослужащих и ветеранов войск гражданской обороны с профессиональным праздником!

В этом году гражданская оборона страны отмечает свое 85-летие. За это время система прошла сложный путь становления и развития, доказав в годы Великой Отечественной войны и в мирное время свою необходимость и эффективность.

Войска ГО играют ключевую роль в обеспечении национальных интересов государства, в деле защиты населения, промышленных и социальных объектов от чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и природных катастроф.

Демонстрируя оперативность и слаженность действий, подразделения находятся в постоянной готовности, на высоком современном уровне решают поставленные задачи. Профессионализм, верность долгу, мужество личного состава – залог авторитета и искренней признательности сограждан.

Примите пожелания крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в вашем почетном деле!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
08:00
11 просмотров
2017.10.04 Победителем областного конкурса «Признание» стала преподаватель ДШИ №3 Ярославля Наталья Котюкова
2017.10.04 Правительство Ярославской области помогает предприятиям региона выходить на внешние рынки
2017.10.04 Делегация Ярославской области во главе с Дмитрием Мироновым начала работу на агропромышленной выставке «Золотая осень»
2017.10.03 Угличские предприниматели обсудили меры господдержки бизнеса и формирование тарифов на электроэнергию
2017.10.03 Оборудование котельной 26-го квартала в Мышкине к работе в осенне-зимний период готово