|Поздравляю военнослужащих и ветеранов войск гражданской обороны с профессиональным праздником!
В этом году гражданская оборона страны отмечает свое 85-летие. За это время система прошла сложный путь становления и развития, доказав в годы Великой Отечественной войны и в мирное время свою необходимость и эффективность.
Войска ГО играют ключевую роль в обеспечении национальных интересов государства, в деле защиты населения, промышленных и социальных объектов от чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и природных катастроф.
Демонстрируя оперативность и слаженность действий, подразделения находятся в постоянной готовности, на высоком современном уровне решают поставленные задачи. Профессионализм, верность долгу, мужество личного состава – залог авторитета и искренней признательности сограждан.
Примите пожелания крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в вашем почетном деле!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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