​4 октября делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым принимает участие в XIX Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая в этот день открывается в Москве на территории ВДНХ.



– Агропромышленный комплекс региона является одной из точек роста стратегии социально-экономического развития области, – отметил Дмитрий Миронов. – В настоящее время доля АПК в валовом региональном продукте составляет более четверти. Во многом такие хорошие показатели обусловлены тем, что в нас поверил инвестор. Мы создаем комфортные условия для ведения бизнеса, снижаем административные барьеры, предоставляем земельные участки без торгов. Сегодня мы гордимся тем, что Ярославская область поставляет свою органическую продукцию – мясо, картофель, молочные продукты, шоколад – не только на российские рынки, но и европейским потребителям. И это наш потенциал для экспорта. Также на выставке мы представим новые бренды ярославских производителей, уже полюбившиеся покупателям.



В рамках работы форума планируется заключение 19 важных для региона инвестиционных соглашений как с новыми инвесторами, так и с действующими предприятиями, банковским сектором, а также с другими субъектами РФ на общую сумму 11 миллиардов рублей. При реализации инвестиционных и коммерческих проектов планируется увеличение налоговых отчислений в бюджет области на 660 миллионов, будет создано свыше 500 новых рабочих мест.



Регион представят 14 соэкспонентов. Кроме того, на стенде Ярославской области пройдут закупочные сессии с «Х5 Reteail Group», ЗАО «Тандер», ООО «Гиперглобус».



Впервые после многолетнего перерыва Ярославский регион принял участие в выставке «Золотая осень» в прошлом году. Было представлено семь приоритетных направлений развития АПК области, в частности, молочное и мясное скотоводство, сохранение уникальной ярославской породы коров, производство органической сельхозпродукции. Угличские молочные продукты тогда получили высокую оценку председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Только в первый день работы выставки было заключено шесть соглашений на общую сумму порядка 5 миллиардов рублей.



«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны уже 19 лет. Деловая программа этого года будет рекордной по числу событий: запланировано более 40 мероприятий различных форматов. Основная тема – развитие экспортного потенциала отрасли.



Состоятся специализированные семинары, тематические круглые столы и конференции, отраслевые конкурсы и многое другое. Центральным событием станет агробизнес-форум, тема которого – «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост».