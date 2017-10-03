​Ярославские предприниматели вернулись из Узбекистана, где решали вопросы расширения экспортной деятельности. Бизнес-миссия, организованная региональным Центром экспорта, прошла в Ташкенте. В ней приняли участие разработчик и производитель оборудования для пылегазоочистки ЗАО «Кондор-Эко», производитель дорожной техники «Завод дорожных машин» и НПК «Протэкт», производитель пластиковых сеток и аварийных ограждений из полимерных материалов.



– В соответствии с задачами, поставленными губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым в стратегии «10 точек роста», инвестблок Правительства региона создает условия для эффективной работы ярославских предприятий малого и среднего бизнеса, – отметила и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – В том числе мы помогаем им расширять объемы сбыта и качественно развиваться за счет выхода на внешние рынки. В целом развитие несырьевого экспорта – это стратегическое направление для страны, один из инструментов выхода из кризиса и построения сильной и устойчивой экономики. Поэтому поддержка несырьевого экспорта сегодня один из трендов экономики России. И Ярославская область активно включилась в создание системы такой поддержки.



Региональный Центр экспорта помогает предприятиям области выстраивать эффективные коммуникации с международными партнерами, включая финансирование участия ярославских компаний в зарубежных бизнес-миссиях.



– Мы заинтересованы в том, чтобы продукция ярославских предприятий была достойно представлена на внешних рынках, – добавила Галина Пенягина. – Это действительно высокотехнологичная, конкурентоспособная и востребованная продукция. И инвестблок Правительства области работает над созданием всех условий для выхода ярославских предприятий на внешние рынки.



Сегодня российские компании активно расширяют связи с Узбекистаном. Республика переживает период реформ, в том числе в отношении либерализации валютного законодательства – с 5 сентября текущего года в государстве стала возможной конвертация валют.



– Мы оказались здесь в исторический момент. Узбекистан становится важным стратегическим партнером России, наши экономические связи развиваются, – рассказала генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Мы убедились, что узбекские компании хотят взаимодействовать с российскими предприятиями. И формат бизнес-миссий, B2B-встреч способен помочь нашим малым и средним предприятиям наиболее успешно наладить деловые контакты, так как для культуры этой страны очень важны уважение и доверие, которые достигаются именно при личном общении.



Активное участие в бизнес-миссии приняло ООО «Завод дорожных машин». Рыбинское предприятие работает на рынке уже более 20 лет. Произведенную им технику можно встретить в Казахстане, Белоруссии, Армении, Афганистане, на Украине и в Узбекистане. Центр экспорта Ярославской области помогает предприятию укрепить старые экономические связи и наладить новые. Уже на этой неделе, с 4 по 6 октября, Завод дорожных машин в составе коллективного стенда «Производители Ярославской области» примет участие в Казахстанской международной выставке KIOGE – 2017.



– Я рад активной позиции Правительства области по отношению к поддержке бизнеса, в том числе в продвижении промышленных предприятий, – сказал директор ООО «Завод дорожных машин» Павел Кузнецов. – Те поездки, в которых мы принимали участие в составе делегаций региона – а это и выставки, и бизнес-миссии, и деловые визиты, и промышленные форумы, – уже сегодня дают ощутимые результаты. В рамках таких мероприятий мы получаем необходимое деловое общение, обмен мнениями, поиск решений. Сегодня мы оказываемся в потоке актуальной и полезной информации, что позволяет нам планировать свою деятельность и развиваться.



В настоящее время Центр экспорта Ярославской области активно занимается организацией мероприятий, в рамках которых предприятия региона могут презентовать свои возможности и установить новые деловые контакты с зарубежными партнерами. Так, в мае три организации приняли участие в бизнес-миссии в Республике Армении. В июне Центр экспорта организовал индивидуальное и коллективное участие ряда компаний МСП в международной выставке «Росупак» в Москве, а также в выставке «Интерлакокраска». Впереди ряд профильных выставок в Казахстане и Вьетнаме.



Региональный Центр экспорта также активно работает с торговыми представителями РФ в 55 странах мира, получая информацию о потребности в российских товарах в этих странах.