​3 октября в Ярославской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. С профессиональным праздником преподавателей, работающих в учреждениях сферы культуры, поздравил заместитель председателя Правительства Ярославской области – директор департамента финансов Илья Баланин.



– Образование в сфере культуры и искусства является основой для формирования долгосрочной кадровой стратегии отрасли, – сказал Илья Баланин. – Нашему региону нужны молодые, хорошо подготовленные специалисты. От вашего профессионализма, таланта, мастерства, душевной щедрости, мудрости напрямую зависят формирование духовно-нравственных основ у подрастающего поколения и, как следствие, стабильность, успех и процветание всего нашего общества. Желаю вам крепкого здоровья, душевного покоя и мира, профессиональных успехов, талантливых учеников, неиссякаемой творческой энергии и оптимизма!



Директор регионального департамента культуры Марина Васильева наградила почетными грамотами девятнадцать лучших преподавателей, концертмейстеров и руководителей образовательных учреждений отрасли.



Одной из составляющих праздника стал финал областного конкурса профессионального мастерства «Признание». Он организован с целью выявления инновационного педагогического опыта и повышения профессиональной компетентности преподавателей, работающих в образовательных учреждениях сферы культуры. Конкурс стартовал в феврале, участие в нем приняли 24 преподавателя из 17 учреждений.



В праздничный день на сцене филармонии были представлены творческие презентации педагогов, отражающие их исполнительское и педагогическое мастерство. Диплом победителя присужден преподавателю музыки, хореографического искусства ДШИ №3 Ярославля Наталье Котюковой. Второе место – у преподавателя живописи и композиции ДХШ Рыбинска Татьяны Мануиловой, третье – у преподавателя фортепиано, специальности и чтения с листа ДШИ имени Л.В. Собинова Ярославля Марии Казанцевой. Приз зрительских симпатий получила преподаватель по классу хора ДШИ «Канцона» Ярославля Елена Ефремова.



В концертной программе праздника приняли участие лучшие коллективы и солисты государственных и муниципальных образовательных учреждений культуры и искусства Ярославской области.