​Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев высоко оценил потенциал Ярославской области по развитию органического земледелия. Сегодня он посетил стенд региона на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве на ВДНХ.



Представляя премьер-министру экспозицию, губернатор Дмитрий Миронов отметил, что в настоящее время Ярославская область поставляет свою органическую продукцию – мясо, картофель, молочные продукты, шоколад – не только на российские рынки, но и европейским потребителям.



– Тему органического земледелия нужно развивать, это быстрорастущая отрасль, – отметил Дмитрий Медведев. – Необходимо принимать закон об органической продукции. Это будет способствовать увеличению объемов производства органических продуктов внутри страны, а значит, поможет свести импорт таких продуктов к минимуму.



Также на стенде Дмитрий Миронов рассказал главе российского Правительства о ведущих предприятиях АПК Ярославской области, инвестиционных проектах, реализуемых в сфере агропромышленного комплекса. Губернатор подчеркнул, что АПК – одна из точек роста для региона.



– Правительство области создает комфортные условия для ведения бизнеса, снижает административные барьеры, предоставляет инвесторам земельные участки без торгов, – сообщил Дмитрий Миронов. – Такие меры поддержки привели к тому, что в настоящее время в сфере АПК реализуется 27 инвестиционных проектов на общую сумму 26 миллиардов рублей. Тем самым мы улучшаем не только экономику региона. Под новые проекты будет создано 750 рабочих мест.



Дмитрий Миронов добавил, что одной из важных задач сейчас является введение в оборот неиспользуемых сельхозземель. План на текущий год составляет около 40 тысяч гектаров.



– Это правильно и очень важно, особенно для вашей территории, – дал оценку Дмитрий Медведев. – Давайте прирастайте. Все-таки аграрная составляющая для области очень важна.



Кроме того, губернатор рассказал о созданном в Ярославской области так называемом «магазине земли». Это своеобразный интерактивный банк данных о земельном потенциале региона. В нем инвестор может получить любую интересующую его информацию об инфраструктуре: дорогах, электричестве, инженерных сетях. Проект уже действует. Через такой «магазин» подобрана площадка под строительство новой кролиководческой фермы компании «МКС» в Даниловском районе. А буквально на днях в Ростовском районе заложена капсула в основание нового рыбного комплекса компании «ИнАгроБио» по разведению мраморного клариевого сома.



– У нас есть четкое понимание, в каком направлении двигаться, есть профессиональная команда и есть желание работать. Надеемся на вашу поддержку, – сказал в завершение разговора Дмитрий Миронов.