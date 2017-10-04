​В Москве состоялось официальное открытие XIX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», участие в которой принимает делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым.



С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратился председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.



– Мы будем и дальше делать все для сельского хозяйства, что зависит от государства, то есть выделять необходимые средства. В следующем году мы запланировали сохранить объем бюджетного финансирования сельского хозяйства на уровне текущего года, – сказал он. – Заниматься аграрным делом в нашей стране стало в целом выгодно. Это важно. Это один из самых надежных секторов нашей экономики, даже несмотря на очевидный сезонный характер. Мы выстроили многоуровневую систему государственной поддержки. На нее могут рассчитывать и начинающие фермеры, и агрохолдинги. Мы продолжим курс на импортозамещение, потому что на самом деле он дает отличный результат, который позволяет нам и решать внутренние задачи, и заниматься экспортом сельхозпродукции, и заниматься новыми направлениями.



В рамках работы форума планируется заключение 19 важных для Ярославского региона инвестиционных соглашений как с новыми инвесторами, так и с действующими предприятиями, банковским сектором, а также с другими субъектами РФ на общую сумму 11 миллиардов рублей. При реализации проектов планируется увеличение налоговых отчислений в бюджет области на 660 миллионов рублей, будет создано 520 новых рабочих мест.



На выставке уже подписано соглашение между Правительством области и АО «Россельхозбанк», предусматривающее вложения в АПК в размере 2,4 миллиарда рублей.