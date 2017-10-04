С 4 по 10 октября в Культурно-просветительском центре имени В.В. Терешковой проходит цикл мероприятий, посвященных Всемирной неделе космоса, с участием ветеранов космонавтики и ученых.



– Наша задача – привлечь молодежь к инновационной деятельности в сфере космических и астрономических исследований, помочь подрастающему поколению сформировать представление о перспективах, которые открывает освоение космоса, – сказала директор регионального департамента культуры Марина Васильева.



Сегодня в Звездном зале школьников ждет научно-популярная лекция «Мир экзопланет». Самые маленькие исследователи космоса приняли участие в новой интерактивной программе с полнокупольной визуализацией «Сказки звездной ночи: Луна».



5 октября в центре состоится торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей IV регионального детского творческого конкурса фотографий «Небо и Земля».



Научно-практическая конференция «Космос: вчера, сегодня, завтра», посвященная 60-летию начала космической эры, состоится 6 октября. В рамках заседания будут представлены доклады ведущих ученых РАН и других научных организаций Москвы, Ярославля, Рязани. В конференции также примут участие педагоги средних и высших учебных заведений региона, студенты и школьники. Основными темами обсуждения станут перспективы развития космонавтики в России, современные исследования космоса, астероидно-кометная опасность.



В рамках Всемирной недели космоса в астрономической обсерватории центра им. В.В. Терешковой в ясную погоду посетители смогут понаблюдать за жизнью небесных тел.



Мероприятия проводятся при поддержке департамента культуры Ярославской области и направлены на привлечение молодежи региона к инновационной деятельности в космических и астрономических исследованиях, популяризацию достижений Ярославского региона в области астрономии и космонавтики.



Справка



Период с 4 по 10 октября провозглашен Всемирной неделей космоса в 1999 году Генеральной Ассамблеей ООН. Выбор дат определен следующими событиями: запуск 4 октября 1957 года первого искусственного спутника Земли и вступление в силу 10 октября 1967 года Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства.