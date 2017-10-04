​Подписаны соглашения о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и двумя крупными банками – «ВВБ» и «Совкомбанк». Церемония состоялась 4 октября, в первый день работы Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве.



– Продолжаем развивать взаимодействие с банком «ВВБ». Подписанное соглашение стало логическим завершением той работы, которую мы уже начали по возрождению Ярославского ликеро-водочного завода, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – На первом этапе мы смогли реанимировать это предприятие: в сентябре запустили линию по производству воды.



Председатель совета директоров ПАО «Банк «ВВБ» Гай Юрченко поблагодарил Дмитрия Миронова и Правительство области за эффективное сотрудничество и рассказал о планах:



– Данное соглашение – это большое событие для нас, будем работать и дальше в Ярославской области. На Ярославском ЛВЗ запущено производство. Сейчас мы находимся в стадии получения лицензии на алкогольную продукцию и намерены создавать новые рабочие места.



Также будут развиваться партнерские отношения с «Совкомбанком». Подписанное соглашение, как отметил Дмитрий Миронов, позволит привлечь инвестиции в размере миллиарда рублей для развития экономики региона.



Еще 2,4 миллиарда в Ярославскую область будет вложенов рамках подписанного сегодня соглашения с «Россельхозбанком».