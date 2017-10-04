​В 2018 году количество авиарейсов из Туношны в Симферополь в летний период планируется увеличить до четырех раз в неделю. Как сообщил сегодня генеральный директор ОАО «Аэропорт Туношна» Анатолий Козлов, уже началась работа по формированию основного расписания на следующий сезон. Появятся еще два курортных направления – Сочи и Анапа.



– В этом году рейсы в Симферополь выполняли авиакомпании «Северный ветер» («Nordwind») и «Саратовские авиалинии» два раза в неделю, по пятницам и субботам, – рассказал Анатолий Козлов. – С начала июня совершено 68 рейсов, перевезено более 10 тысяч пассажиров, что в два раза больше, чем в 2016 году. Также в этом году мы увеличили пассажиропоток по нашему основному направлению Ярославль – Санкт-Петербург.



Анатолий Козлов добавил, что рейсы в Северную столицу теперь выполняет федеральная авиакомпания с мировым именем «S7 Airlines», которая показала себя как пунктуальный, надежный авиаперевозчик с высоким уровнем сервиса. На сегодняшний день уже перевезено 4 тысячи пассажиров. В 2018 году планируется увеличить количество полетов в Санкт-Петербург с двух до трех раз в неделю.



Генеральный директор аэропорта также сообщил, что сегодня завершен проект реконструкции аэровокзального комплекса. Документ прошел госэкспертизу.



– Теперь планируем выходить на строительные работы. На эти цели предусмотрено более 50 миллионов рублей областных средств, – сообщил Анатолий Козлов. – Расширение аэровокзального комплекса позволит выйти на более качественный уровень обслуживания пассажиров и организовывать рейсы за границу. Ряд компаний уже выразил заинтересованность в выходе на наш рынок.