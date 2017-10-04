​В Рыбинске реализуется масштабный проект по укреплению правого берега реки Волги. Сегодня прошла выездная комиссионная проверка хода работ.



– Цель проекта по берегоукреплению в Рыбинске – обеспечить безопасность населения и предотвратить разрушение береговой зоны реки Волги. Это очень важно и для жителей Рыбинска, и для всего нашего региона, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Реализация проекта, стартовавшего в этом году по поручению губернатора Дмитрия Миронова, рассчитана до 2018 года и финансируется за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.



Проект реализуется в рамках региональной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013 – 2020 годах». В данный момент идет реализация первого этапа – проводится устройство берегоукрепительного сооружения. Контроль за выполнением работ осуществляется в постоянном режиме органами местного самоуправления и Правительством Ярославской области.



Общая стоимость проекта – свыше 18 миллионов рублей, более половины из них – федеральные средства.