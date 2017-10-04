​Новый инвестиционный проект по строительству производственного рыбоводного комплекса будет реализован в Ярославской области. На агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017» губернатор области Дмитрий Миронов и генеральный директор ООО «Импорт-торг» Сергей Химичев подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству.



Компания намерена вложить в проект порядка 300 миллионов рублей и создать не менее 100 рабочих мест для жителей области.



Планируется, что новое предприятие будет построено в Большесельском районе. После выхода на полную мощность рыбоводный комплекс сможет ежегодно производить 1000 тонн лососевых видов рыб и 100 тонн осетровых.



Сегодня Ярославская область является перспективной территорией для развития аквакультуры. Этому способствует наличие большого количества водных объектов. Всего на территории региона в ближайшее время планируются к реализации три проекта с общим объемом инвестиций более миллиарда рублей.