|Новый инвестиционный проект по строительству производственного рыбоводного комплекса будет реализован в Ярославской области. На агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017» губернатор области Дмитрий Миронов и генеральный директор ООО «Импорт-торг» Сергей Химичев подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству.
Компания намерена вложить в проект порядка 300 миллионов рублей и создать не менее 100 рабочих мест для жителей области.
Планируется, что новое предприятие будет построено в Большесельском районе. После выхода на полную мощность рыбоводный комплекс сможет ежегодно производить 1000 тонн лососевых видов рыб и 100 тонн осетровых.
Сегодня Ярославская область является перспективной территорией для развития аквакультуры. Этому способствует наличие большого количества водных объектов. Всего на территории региона в ближайшее время планируются к реализации три проекта с общим объемом инвестиций более миллиарда рублей.
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