|В Ярославской области появится новая молочная ферма на 2000 голов. Это станет возможным благодаря соглашению, которое подписано сегодня в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
Проект будет реализован на базе ЗАО «Агрофирма «Пахма» в 2018 году. Инвестор планирует вложить в строительство молочно-товарной фермы 1,3 миллиарда рублей. Планируется, что мощность производства составит 18 тысяч тонн молока в год, будет создано порядка 30 рабочих мест.
В настоящее время агрофирма «Пахма» является крупнейшим племзаводом по разведению айрширской породы крупного рогатого скота – лидера молочного производства. Также здесь разводят черно-пеструю и ярославскую породы. Средний надой стада – около 7000 килограммов. Кроме того, «Пахма» – одно из крупнейших сельхозпредприятий Ярославской области, выращивающих картофель и овощи в открытом грунте, а также агрофирма владеет молокоперерабатывающим цехом.
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