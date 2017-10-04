​В Ярославской области появится новая молочная ферма на 2000 голов. Это станет возможным благодаря соглашению, которое подписано сегодня в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».



Проект будет реализован на базе ЗАО «Агрофирма «Пахма» в 2018 году. Инвестор планирует вложить в строительство молочно-товарной фермы 1,3 миллиарда рублей. Планируется, что мощность производства составит 18 тысяч тонн молока в год, будет создано порядка 30 рабочих мест.



В настоящее время агрофирма «Пахма» является крупнейшим племзаводом по разведению айрширской породы крупного рогатого скота – лидера молочного производства. Также здесь разводят черно-пеструю и ярославскую породы. Средний надой стада – около 7000 килограммов. Кроме того, «Пахма» – одно из крупнейших сельхозпредприятий Ярославской области, выращивающих картофель и овощи в открытом грунте, а также агрофирма владеет молокоперерабатывающим цехом.