|Уже в следующем году на территории Ярославской области начнет работать современное цветоводческое хозяйство. Соответствующее соглашение между Правительством региона и ярославским предприятием ООО «Ярбиотех» сегодня было подписано в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
Общая сумма вложений – 1,8 миллиарда рублей. Площадь предприятия составит 2 гектара, будет создано около 50 рабочих мест.
Основным направлением деятельности «Ярбиотеха» будет производство биологически активного, экологически чистого и натурального органического удобрения – биогумуса. Кроме того, благодаря подписанному соглашению Ярославская область станет одним из центров по выращиванию тюльпанов – более 4 миллионов штук в год. На площадях «Ярбиотеха» также будут выращивать горшочные гиацинты, декоративные растения, хризантемы, рассаду.
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