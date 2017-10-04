​Уже в следующем году на территории Ярославской области начнет работать современное цветоводческое хозяйство. Соответствующее соглашение между Правительством региона и ярославским предприятием ООО «Ярбиотех» сегодня было подписано в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».



Общая сумма вложений – 1,8 миллиарда рублей. Площадь предприятия составит 2 гектара, будет создано около 50 рабочих мест.



Основным направлением деятельности «Ярбиотеха» будет производство биологически активного, экологически чистого и натурального органического удобрения – биогумуса. Кроме того, благодаря подписанному соглашению Ярославская область станет одним из центров по выращиванию тюльпанов – более 4 миллионов штук в год. На площадях «Ярбиотеха» также будут выращивать горшочные гиацинты, декоративные растения, хризантемы, рассаду.