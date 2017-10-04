|В Ростовском районе будут построены современная козоводческая ферма на 1500 голов и животноводческий комплекс на 1900 коров. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении между Правительством Ярославской области и компанией «Нива» сегодня подписано в Москве на агропромышленной выставке «Золотая осень».
Объем инвестиций в проект составит 1,7 миллиарда рублей. Только в этом году объем налоговых отчислений превысит 7 миллионов рублей, в следующем – уже 8 миллионов.
Модернизация и расширение производства на базе компании «Нива» помогут наладить в регионе производство козьего молока, которое сейчас очень востребовано на рынке. Кроме того, ростовская ферма станет важной составляющей сырного кластера, который планируется создать в Ярославской области уже в этом году.
Сейчас прорабатываются разные варианты торговых марок, которые стали бы гарантом качества произведенной в регионе продукции. Появится и визитная карточка ярославского сырного кластера. Планируется, что она будет презентована на агропромышленной выставке «Золотая осень» в следующем году.
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