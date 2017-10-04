​Шесть школ региона вошли в число 500 образовательных организаций России, продемонстрировавших высокие результаты в 2016 – 2017 учебном году. Это лицей №86, школа №33 с углубленным изучением математики, школа №42 с углубленным изучением французского языка, школа №52 и школа №58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла Ярославля и лицей №2 Рыбинска.



Рейтинг составлен Московским центром непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ.



Также определен топ-300 лучших сельских школ страны. Ярославскую область в нем представляют Красноткацкая и Некоузская школы.



Еще один рейтинг – топ-200 – оценивает общеобразовательные организации, обеспечивающие высокие возможности развития способностей учащихся. В этот список вошли ярославская школа №33 с углубленным изучением математики и рыбинский лицей №2. Рейтинг по развитию талантов отражает результаты учеников на региональных и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников.