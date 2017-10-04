​4 октября на очередном заседании региональной комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг обсудили эффективность работы сети МФЦ.



Заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая отметила, что в рейтинге Министерства экономического развития Российской Федерации по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в МФЦ Ярославский регион – в группе субъектов РФ с очень высокой эффективностью работы.



– Общий уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ Ярославской области за II квартал 2017 года составил 96 процентов, – сообщила Екатерина Троицкая. – Оценка – посредством опроса через кол-центр, СМС и инфоматы. Наибольшая общая удовлетворенность заявителей в Большесельском и Угличском филиалах – 98,91 и 99,24 процента соответственно, а также в Дзержинском и Красноперекопском районах Ярославля – 97,71 и 97,49 процента. Заявители, принявшие участие в мониторинге, высоко оценили вежливость и внимательность сотрудников МФЦ.



Также был проведен анализ предложений по улучшению работы МФЦ. В их числе – изменение режима работы, предоставление дополнительных услуг: ксерокопирования, консультаций юриста и нотариуса, установка банкоматов в филиалах, где их пока нет.