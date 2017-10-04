​Губернатор Дмитрий Миронов подвел итоги первого дня работы делегации Ярославской области на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Она проходит на ВДНХ в Москве.



– Если на выставке «Золотая осень» в прошлом году у нас были подписаны инвестиционные соглашения на сумму 7,5 миллиарда рублей, то на этой выставке мы планируем подписать 19 соглашений общим объемом порядка 11 миллиардов рублей, – сказал Дмитрий Миронов. – Я считаю, что это будет хорошим результатом. Агропромышленный комплекс развивается, и в валовом региональном продукте он составляет порядка 25 процентов. АПК – одна из точек роста региона, и Правительство области работает над развитием его потенциала. В частности, мы поставили перед собой амбициозную задачу в этом году ввести в оборот порядка 40 тысяч гектаров земель сельхозназначения. И мы с этим справились.



В рамках первого дня работы на аграрном форуме Дмитрий Миронов подписал соглашения о сотрудничестве между Правительством области и тремя крупными банками – «ВВБ», «Россельхозбанком» и «Совкомбанком». В частности, «Россельхозбанк» намерен вложить в крупные инвестиционные проекты в регионе 2,4 миллиарда рублей, «Совкомбанк» – более миллиарда рублей. Председатель совета директоров ПАО «Банк «ВВБ» Гай Юрченко сообщил, что будет продолжена работа по развитию Ярославского ЛВЗ и созданию рабочих мест на предприятии.



Также заключены соглашения по созданию новых производств. Компания «Ярбиотех» намерена построить в Ярославской области современное цветоводческое хозяйство, ООО «Импорт-торг» – производственный рыбоводный комплекс, компания «Нива» – современную козоводческую ферму и животноводческий комплекс. На базе ЗАО «Агрофирма «Пахма» будет создана молочная ферма на 2000 голов.



Кроме того, на выставке «Золотая осень – 2017» подписаны соглашения между Правительством области и ярославскими производителями, направленные на реализацию товаров местного производства в целях импортозамещения. Речь идет о шоколадной фабрике «Собрание», компании «Атрус», птицефабрике «Ярославский бройлер». Документы предусматривают социально-экономическое партнерство, реализацию инвестпроектов и развитие социальной сферы региона.



Для расширения рынка сбыта местной продукции в рамках проекта «Ярфермер» в Москве заключено соглашение с ООО «Гиперглобус».



На стенде Министерства сельского хозяйства РФ подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством области, Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации и Ярославским областным союзом потребительских обществ.