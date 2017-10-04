​Уважаемые воспитатели, школьные работники, преподаватели вузов, ветераны отрасли!



Ваш труд является символом верности благородному призванию. Вы служите детям проводниками в мире знаний, даете возможность найти им свой путь в жизни, раскрыть потенциал.



От учителей во многом зависит будущее нашей страны. Профессионализм, преданность делу и самоотдача помогают воспитывать молодежь достойно, растить новое поколение граждан.



В современном обществе знания являются главным ресурсом, бесценным капиталом, а потому развитие образования неизменно остается одним из приоритетов государственной и региональной политики. Опираясь на опыт старших поколений, ярославские педагоги внедряют инновационные методики и технологии, способствуют повышению качества обучения.



Примите искреннюю благодарность и самые теплые поздравления с Днем учителя!



Желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия и успехов в вашей высокой миссии!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов