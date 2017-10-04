​В рамках празднования Международных дней архитектуры в Ростове состоялась архитектурная коллегия. В мероприятии приняли участие главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов, директор регионального департамента строительства Виктор Неженец, глава Ростовского района Алексей Константинов, все главные архитекторы муниципальных районов, а также член Совета Федерации, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков.



Ключевым вопросом стало создание комфортной городской среды на территориях муниципальных образований.



– Правительство Российской Федерации поставило перед главными архитекторами субъектов страны глобальную задачу по созданию комфортной городской среды, – сказал Михаил Кудряшов. – Я совершаю поездки в районы, сообща с местными архитекторами и руководителями муниципальных образований мы смотрим, что не так, что мешает населенным пунктам быть комфортными. Основная особенность нашего региона: поселения в основном исторические, они наполнены огромным количеством исторических памятников. Важно грамотно использовать это наследие, заботиться о нем.



Михаил Кудряшов проиллюстрировал свой доклад фотоматериалами с примерами работы, проводимой в районах, показал, как уже начали меняться города региона.



Виктор Неженец рекомендовал руководителям районов обмениваться опытом, использовать успешные практики в работе с учетом местной специфики.



В рамках коллегии также был рассмотрен ход реализации градостроительной политики на территории Ростовского района и выполнения дорожных карт по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».



Завершилось мероприятие торжественным вручением почетных грамот выдающимся представителям профессии.