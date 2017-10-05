​Губернатор Дмитрий Миронов принял участие в областном торжественном мероприятии по случаю Дня учителя, которое 5 октября прошло в Ярославском театре юного зрителя.



– Сегодня качество образования – один из важных факторов, влияющих на конкурентоспособность и развитие региона, – сказал Дмитрий Миронов, поздравляя педагогов с профессиональным праздником. – И Правительство области уделяет пристальное внимание развитию этой сферы. У нас выстроена система поддержки талантливой молодежи, наши школьники ежегодно показывают стабильно высокие результаты ЕГЭ и побеждают не только на российских, но и на международных конкурсах и олимпиадах. И именно в Ярославле проходит Всероссийский образовательный форум, который в этом году посетил Президент России Владимир Путин.



Лучшим педагогам, которые внесли большой вклад в развитие отрасли образования и воспитания подрастающего поколения, Дмитрий Миронов вручил почетные грамоты губернатора.



Восемь учителей из Ярославля, Рыбинска, Ростова, Тутаева – победители конкурсов в 2017 году – в соответствии с приказом Минобрнауки получили сертификаты с денежным поощрением.



Дипломами губернатора области и знаками лауреата губернаторской премии отмечены авторские коллективы ряда школ, гимназий и детских садов, Ярославского градостроительного и Рыбинского промышленно-экономического колледжей, РГАТУ имени П.А. Соловьева, городского центра развития образования и центра детей и юношества Ярославля.