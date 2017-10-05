​4 октября рыбинский судостроительный завод «Вымпел» посетило руководство Росгвардии. Делегацию госструктуры возглавил первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов.



Цель визита – переговоры о возможном размещении заказа на изготовление судов для нужд Росгвардии. Потенциал рыбинского судостроительного завода ранее презентовал руководству федеральной структуры глава региона Дмитрий Миронов.



– Федеральная служба войск национальной гвардии ищет новые возможности для получения современной техники и вооружения для выполнения поставленных Президентом задач, – сказал Сергей Меликов. – Сегодня мы наделены полномочиями по обеспечению безопасности граждан на морских и речных акваториях, по обеспечению безопасности биоресурсов. Мы посмотрели два производственных объединения – «Вымпел» и Рыбинскую верфь, которые, надеюсь, в ближайшее время станут нашими новыми партнерами. Мы прибыли сюда с конкретными пожеланиями, но в ходе посещения предприятия ознакомились и с другими проектами, которые также представляют для нас интерес.



Представители Росгвардии оценили производственные мощности предприятия, ознакомились с перечнем продукции. Сегодня «Вымпел» выпускает суда военного назначения и успешно работает в интересах оборонного комплекса России, различных силовых структур: ПС ФСБ, МЧС и других. В настоящее время АО «ССЗ «Вымпел» серийно производит боевые ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поисково-спасательные, пожарные, гидрографические, рыболовные, буксирные и другие специализированные суда, обеспечивая гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции. Особое внимание делегации привлекли катера проектов «Грачонок», «Мангуст» и «Ламантин».



– Изготовление серии судов для Росгвардии – это не только обеспечение предприятия заказами на перспективу, но и сотрудничество с крупной государственной структурой в условиях доверия к качеству продукции и стандартам работы завода, – отметил заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ермолов. – Организация взаимодействия предприятий региона с крупными государственными заказчиками – задача, которую целенаправленно решает Правительство области.