​Здание политехнического колледжа, в которое переехала Горушинская средняя школа, будет передано в собственность Даниловского муниципального района. Такое решение принято по результатам выездного совещания, которое провели на месте представители департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.



– По поручению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова проводится работа по анализу имущественной базы системы образования с целью перевода школ на обучение в одну смену, – пояснил директор департамента Максим Фролов. – Данный объект площадью более тысячи квадратных метров является собственностью области и закреплен за ГПОУ ЯО «Даниловский политехнический колледж». Был заключен договор безвозмездного пользования с МБОУ «Горушинская школа-сад», так как помещение колледжем не использовалось в полном объеме.



Максим Фролов добавил, что администрация Даниловского района направила обращение о передаче здания в муниципальную собственность и закреплении его за Горушинской школой, что позволит выполнить в учреждении масштабные капитальные ремонтные работы.



До переезда учебное заведение находилось в старом здании общей площадью 205 квадратных метров в поселке Горушка. Занятия проходили в две смены. Не было ни спортзала, ни помещений для внеурочной деятельности и дополнительного образования.



Сейчас в школе учатся около ста детей. Площадь в новом здании в пять раз больше, чем в старом. Здесь есть спортивный зал, раздевалки, пищеблок с обеденным залом, классные комнаты для внеурочной работы, кабинеты психолога, логопеда, дефектолога.



Перед переездом была проведена замена электроосвещения и оконных блоков на ПВХ, сделана перепланировка помещений, смонтирован и оснащен приборами учета и регулирования тепловой пункт. Также установлены новые входные и межкомнатные двери, полы покрыты линолеумом, приобретены новое оборудование для пищеблока и мебель для классных комнат. На эти цели было потрачено 3,8 миллиона рублей.