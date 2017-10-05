​За три дня работы портала «Решаем вместе» от жителей Ярославля поступило около 70 сообщений. Большинство из них касается ЖКХ, в частности, уборки придомовых территорий, содержания контейнерных площадок, водоснабжения. В течение 10 рабочих дней по каждому вопросу органами власти должен быть дан ответ.



– Правительство области ведет строгий контроль за работой портала «Решаем вместе». Люди должны своевременно получать ответы на свои вопросы, а поднятые ими проблемы, реально существующие в регионе, должны быть решены, – подчеркнула заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.



Портал «Решаем вместе» – интерактивное дополнение одноименной программы инициативного бюджетирования, запущенной в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. В настоящее время интернет-ресурс действует только в Ярославле, а с 2018 года начнет работать по всей области.



– Работа портала «Решаем вместе» способствует повышению открытости власти, а это одна из точек роста региона, обозначенных в стратегии его социально-экономического развития, – отметила Екатерина Троицкая. – Базовые принципы портала: открытость, то есть обязательная обратная связь с гражданами, концентрация не на процессе, а на результате и контроль за деятельностью структур исполнительной власти, ответственных за решение конкретных задач.



Все сообщения на портале четко классифицированы. Это позволяет сразу адресовать их профильному органу власти. Предусмотрено семь категорий: автомобильные дороги, безопасность, придомовые территории, ЖКХ, медицинские учреждения, работа МФЦ и транспорт. В рамках этих категорий сейчас можно выбрать 16 тематик, впоследствии планируется ввод дополнительных.



Для того чтобы вопрос был принят модераторами, опубликован на портале и механизм решения был запущен, необходимо зарегистрироваться, указать свой электронный адрес, четко отнести свой вопрос к одной из семи категорий и написать сообщение, не превышающее 700 знаков.



Граждане могут отслеживать на портале ход рассмотрения каждого своего сообщения.