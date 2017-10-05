​Делегация Ярославской области принимает участие в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве 4 – 6 октября. Регион представляют заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко и директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов.



Главная тема форума в этом году – «Энергия для глобального роста». Как отметил, открывая форум, Президент Российской Федерации Владимир Путин, одной из ключевых тенденций развития топливно-энергетического комплекса станет «цифровизация энергетического комплекса».



– Быстрая обработка колоссальных объемов информации и искусственный интеллект, внедрение умных энергосетей позволят системно анализировать выработку и потребление энергии и в перспективе существенно уменьшить себестоимость энергоресурсов, повысить эффективность их использования и снизить потери, – сказал глава государства.



В первый день форума члены ярославской делегации посетили открытое заседание наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Модератором был председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин.



Сегодня фонд решает задачи федеральной поддержки переселения граждан из аварийного жилищного фонда, модернизации коммунальной инфраструктуры, внедрения энергоэффективных технологий и повышения энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве. Собравшиеся обсудили основные итоги работы госкорпорации по указанным направлениям, представили свои предложения по улучшению инвестиционного климата в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2018 – 2025 годы, а также обозначили задачи по дальнейшему развитию отрасли.



В этом году в форуме участвуют более 8000 представителей федеральных и региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообщества, лидеры крупнейших мировых и отечественных энергетических компаний и около 1000 журналистов. Приглашены представители 70 стран Европы, Азии, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.



– Участие в международном форуме открывает большие возможности. Здесь присутствуют главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители власти, и это создает условия для продвижения новых идей и проектов в области энергосбережения и энергоэффективности, – отметил Виталий Ткаченко.



До конца недели на площадках форума пройдут заседания представителей крупнейших стран – экспортеров газа, ряда правительственных и межправительственных комиссий, Всероссийское совещание по итогам подготовки к осенне-зимнему периоду, VII Петербургский международный газовый форум, презентация Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче».



Кроме того, в рамках Российской энергетической недели будут подведены итоги IV Всероссийского конкурса реализованных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES – 2017. Здесь Ярославская область, как и в прежние годы, в числе лидеров. По итогам интернет-голосования и решением Федерального технического комитета 3-е место в номинации «Лучший проект по популяризации энергосберегающего образа жизни среди детей дошкольного и школьного возраста» присуждено муниципальному детскому саду №26 «Ветерок» села Сарафоново Ярославского района.