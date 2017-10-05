​5 октября в поселке Октябрьском Некоузского района прошло торжественное открытие нового универсального стадиона на территории средней общеобразовательной школы.



– Благодаря губернатору Дмитрию Миронову в нашем регионе реализуется программа «Газпром – детям», – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Она предусматривает строительство пяти ФОКов и 20-ти пришкольных стадионов. Сегодня мы с вами находимся на одном из них. Открытие этой площадки дает новые возможности для развития спорта и формирования здорового образа жизни среди юных жителей Октябрьского поселка.



Строительство было завершено ООО «Техгазмонтаж» за два месяца. Предусмотрены различные функциональные зоны для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, легкой атлетикой. Спортплощадка имеет сертифицированное высокопрочное покрытие на основе окрашенной регенератной резиновой крошки.



По словам педколлектива школы и руководства администрации района, уже разработан план использования стадиона и проведения на нем соревнований. Кроме того, на новом универсальном спортивном объекте смогут в свободное время заниматься все жители поселка – как дети, так и взрослые.