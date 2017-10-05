​5 октября, в День учителя, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в неформальной обстановке пообщался с педагогами борисоглебской школы №1, одной из старейших в регионе – ей уже 150 лет.



За чашкой чая поговорили о школьных буднях и обсудили вопросы, которые сейчас волнуют учителей поселка. В частности, речь шла о доступности сельского образования. Многие дороги, по которым проходит маршрут школьного автобуса, требуют ремонта.



– На сегодняшний день в Ярославской области 350 маршрутов, по которым курсирует более 230 школьных автобусов. И, безусловно, здесь основной задачей для всех нас является обеспечение безопасности детей, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Это комплексный вопрос, включающий в том числе обеспечение качества дорожного покрытия. При распределении ремонтных работ мы отдаем приоритет тем дорогам, по которым ездят детские автобусы. Мы заставим подрядчиков работать качественно. Эти вопросы у меня на контроле.



Также Дмитрий Миронов отметил важность того, чтобы весь парк школьных автобусов соответствовал установленным требованиям: был обеспечен ремнями безопасности, системами ГЛОНАСС, тахографами.



– Мы пристально следим за техническим состоянием автопарка, предъявляем повышенные требования к водителям, – добавил глава региона.



Борисоглебцы поинтересовались у Дмитрия Миронова, помнит ли он свои школьные годы, учителей и одноклассников.



– О школе у меня остались только самые добрые и хорошие воспоминания, – поделился Дмитрий Миронов. – Волнительным был день 1 сентября, родители купили мне тогда букет гладиолусов. Помню первую линейку в школе, первую учительницу. Учился я в 438-й школе Красногвардейского района города Москвы. Не был отличником, но был твердым хорошистом. К сожалению, с одноклассниками и педагогами видеться удается редко и не со всеми, но всех хорошо помню. В школе очень любил историю, географию и физкультуру. Это и позволило сдать вступительные экзамены в военное училище на отлично.



Педагоги провели для губернатора ознакомительную экскурсию по школе, во время которой он встретился с юными сотрудниками Борисоглебского молодежного телевидения. Ребята поблагодарили главу региона за поездку в телецентр «Останкино», ставшую возможной благодаря его поддержке.



Дмитрий Миронов выразил учителям признательность за их труд и подарил торт в виде книги, а также пообещал лично проконтролировать процесс организации строительства новой школы в Вощажникове, которую жители села ждут уже не первый год.