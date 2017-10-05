​«Террористы» произвели подрыв самодельного взрывного устройства на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» и захватили четверых заложников, после чего выдвинули ряд экономических требований. Такова легенда антитеррористических учений, которые прошли в Ярославской области со 2 по 5 октября.



В них приняли участие сотрудники Правительства Ярославской области, управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН России по Ярославской области, управления Росгвардии по Ярославской области, Северного ЛУ МВД России на транспорте, а также представители ОАО «Славнефть-ЯНОС».



Благодаря высокому уровню подготовки правоохранительные органы региона справились со всеми поставленными задачами. Кроме того, по результатам учений принято решение выработать дополнительные меры противодействия возможным террористическим угрозам.