|Более 200 старшеклассников принимают участие в спартакиаде по военно-спортивному многоборью «Призывник России – 2017». Организаторами мероприятия выступили областной Центр патриотического воспитания молодежи и Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.
Юношам из 10 – 11-х классов общеобразовательных школ Ярославской области предстоит проверка на выносливость, эрудицию, готовность к службе в армии, силу и скорость.
Сложность заявленных видов состязаний и территория военно-стратегического объекта позволят участникам спартакиады прочувствовать особенности армейской службы. Ребятам необходимо показать свои возможности в беге на 100 м, подтягивании, прыжках в длину, неполной разборке-сборке автомата Калашникова и стрельбе из пневматической винтовки.
Также для старшеклассников подготовлены интеллектуальные задачи: им придется разгадывать слова, зашифрованные азбукой Морзе, отвечать на вопросы теста, касающиеся строевого устава, техники и вооружения ВС РФ.
По результатам соревнований определятся победители в личном и командном зачете.
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