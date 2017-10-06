​Более 200 старшеклассников принимают участие в спартакиаде по военно-спортивному многоборью «Призывник России – 2017». Организаторами мероприятия выступили областной Центр патриотического воспитания молодежи и Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.



Юношам из 10 – 11-х классов общеобразовательных школ Ярославской области предстоит проверка на выносливость, эрудицию, готовность к службе в армии, силу и скорость.



Сложность заявленных видов состязаний и территория военно-стратегического объекта позволят участникам спартакиады прочувствовать особенности армейской службы. Ребятам необходимо показать свои возможности в беге на 100 м, подтягивании, прыжках в длину, неполной разборке-сборке автомата Калашникова и стрельбе из пневматической винтовки.



Также для старшеклассников подготовлены интеллектуальные задачи: им придется разгадывать слова, зашифрованные азбукой Морзе, отвечать на вопросы теста, касающиеся строевого устава, техники и вооружения ВС РФ.



По результатам соревнований определятся победители в личном и командном зачете.