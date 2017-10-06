|14 и 15 октября в ТРЦ «Рио-опт» в Ярославле пройдет туристическая выставка-продажа «Турэкспо». Это площадка для реализации турпродуктов музеев, санаториев, баз отдыха, туристических компаний.
Особенность мероприятия – акцент на доступном отдыхе в пределах России: туры по стране, экскурсии, новогодние программы, в том числе детские и семейные.
В рамках деловой программы состоится круглый стол, посвященный новым туристическим маршрутам Ярославской области. Также запланирован пресс-тур, участники которого смогут проехать по местам, которые будут включены в карту туристических брендов области.
Традиционно состоятся и розыгрыши путевок, билетов, гастрономическое шоу от лучших ресторанов города, ремесленники проведут бесплатные мастер-классы для всех желающих. Пройдет фестиваль фермеров, а для гостей ярмарки выступит группа «Мамульки бенд» впервые в расширенном составе.
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