​7 октября в Ярославле пройдет традиционный областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. 25 участников продемонстрируют свои практические навыки на автобусах марок ПАЗ и ЛиАЗ.



Конкурсантам предстоит пройти трассу скоростного маневрирования, состоящую из семи фигур: автобусная остановка, бокс, круг, змейка, колея, эстафета и стоп. Кроме того, претенденты на призовые места должны будут показать знание теории.



Конкурс проводится по системе личного первенства и командного зачета. В составе организационного комитета – представители органов исполнительной власти Ярославской области, местного самоуправления, УГИБДД, территориального отдела транспортного контроля государственного автодорожного надзора по Ярославской области Восточного МУГАДН ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, общественных организаций, объединений работодателей и профсоюзов, индивидуальные предприниматели.



По итогам соревнований победителям и участникам будут вручены призы.



Мероприятие начнется в 9 часов на территории ГП ЯО «Ярославское АТП» по адресу: Ярославль, проспект Авиаторов, дом 153.