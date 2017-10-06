​6 октября состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам реализации дорожной карты централизации государственных закупок для нужд региона. Документ разработан по поручению губернатора области Дмитрия Миронова.

– Централизация закупок и иных видов торгов позволит создать единую точку входа для всех участников процесса, повысит открытость этой сферы и будет способствовать устранению разрозненности проведения конкурентных процедур, а также развитию конкурентной среды, – подчеркнула заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.

В состав межведомственной группы вошли представители различных органов исполнительной власти. Они будут прорабатывать меры по централизации закупок товаров, работ, услуг, предложенные департаментом государственного заказа Ярославской области. В настоящее время органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения Ярославской области в рамках 44-ФЗ закупаются самостоятельно.

Также межведомственная рабочая группа рассматривает возможность централизации иных видов торгов, например, приватизации имущества, находящего в собственности региона, реализации имущественных прав и других.

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