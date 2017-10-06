​6 октября у мемориала жертвам политических репрессий близ деревни Селифонтово в Ярославском районе прошел памятный митинг. Родственники репрессированных и представители областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий возложили к памятнику цветы.



В лесу у деревни Селифонтово в 1938 году были расстреляны 187 человек – жители Ярославской, Костромской и Ивановской областей, которые обвинялись в антисоветской агитации и пропаганде. Среди них – рабочие и крестьяне, представители интеллигенции, политработники, священники, директора заводов и руководители районов. В 1989 году на месте захоронения начались раскопки. Удалось установить имена и фамилии репрессированных.



Материалы о погибших включены в первый том Книги памяти жертв политических репрессий «Не предать забвению», издаваемой при поддержке Правительства области. Всего выпущено девять томов. В настоящее время ведется работа по подготовке к изданию десятого тома.



Справка



В период с 1918 по 1975 год по обвинению в так называемых контрреволюционных преступлениях, расследование которых было отнесено к компетенции органов безопасности, в Ярославской области было осуждено 18154 человека, из них 2562 приговорены к расстрелу.



По состоянию на 1 января 2017 года в регионе проживают 1585 реабилитированных лиц. Меры социальной поддержки предоставляются в соответствии с Социальным кодексом Ярославской области.