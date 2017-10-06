​За полтора года в Ярославской области поступило 1074 заявления на предоставление земельных участков, из них 997 – от многодетных семей. Предоставлено 870 участков, из них 658 получили многодетные.



Такие цифры сегодня были озвучены на заседании рабочей группы в рамках Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений. Мероприятие прошло в формате видеоконференции с участием глав всех муниципальных образований области под руководством заместителя председателя Правительства Романа Колесова.



– Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поставил перед субъектами РФ задачу обеспечить бесплатными земельными участками с подведенной инфраструктурой многодетные семьи, стоящие в очереди, – сказал Роман Колесов. – Всем органам местного самоуправления необходимо усилить работу в этом направлении. Многодетным семьям должны предлагаться только те земельные участки, к которым подведена инфраструктура. Хочу также напомнить, что один из показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления «Рейтинг-76» – успешность мероприятий по предоставлению земельных участков.



Как сообщила заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская, желающих получить бесплатно в собственность земельные участки становится с каждым годом все больше.



– Во-первых, люди видят, что этой привилегией реально можно воспользоваться, – отметила она. – Во-вторых, в последние годы в регионе наблюдается увеличение количества многодетных семей. В основном очередь складывается там, где есть ликвидные земли: в Ярославском, Некрасовском, Переславском, Рыбинском, Тутаевском, Ростовском муниципальных районах и в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Ростове и Переславле-Залесском.



Участники заседания также обсудили проблемные моменты, в частности, нехватку ликвидных земельных участков в областном центре. Так, за полтора года в Ярославле предоставлено 16 земельных участков льготной категории граждан. В следующем году планируется предоставить 35. В целях сокращения очереди предложено предоставлять земельные участки в других муниципальных районах области. Со своей стороны представители мэрии города выразили готовность оказать помощь в создании инфраструктуры на предоставляемых горожанам земельных участках.



Справка



Рабочая группа создана с целью реализации указа губернатора Ярославской области от 5 мая 2017 года №156 «О Координационном совете по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославской области и признании утратившими силу отдельных указов губернатора области».



В состав входят представители департаментов, аппарата Правительства области, территориальных управлений Росреестра, Россельхознадзора, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы по Ярославской области, Федеральной кадастровой палаты, председатель правления Совета муниципальных образований Ярославской области.



Рабочая группа рассматривает вопросы совершенствования правовой базы в сфере имущественных и земельных отношений, вопросы, связанные с эффективным управлением и распоряжением имуществом и землей, а также с обеспечением единства земельной и градостроительной политики на территории региона.