​Сегодня комиссия во главе с заместителем председателя Правительства области Виталием Ткаченко проинспектировала улицы Ярославля, на которых завершаются ремонтные работы по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Подрядчиком на всех трех объектах выступило ООО «Дорожное управление города Вологда».



– На 80 процентах объектов агломерации «Ярославская», вошедших в федеральный проект в этом году, работы завершены, идет этап приемки и устранения недостатков, – рассказал Виталий Ткаченко. – Сейчас мы должны отработать с мэрией вопрос прилегающих территорий: объект – это не только дорога, но и тротуары, и газоны, даже если они не попали в проект. Пешеходы, мамы с колясками не должны проваливаться в лужи и скакать по колдобинам. Необходимо не только отчитаться по бумагам, но и сделать работу так, чтобы за нее не было стыдно.



Виталий Ткаченко совместно с руководством областного департамента транспорта, мэрии города, представителями СМИ и общественных организаций осмотрел улицы Тургенева, Лисицына и Полушкина Роща.



Подрядчику указали на некоторые несущественные недостатки, которые он сможет устранить за пару дней и после этого ввести объекты в эксплуатацию. Лабораторные исследования данные дороги прошли без нареканий, претензий со стороны технического надзора нет.



– Недостатки на общем фоне совершенно незначительные, они скорее эстетического характера, – отметил один из руководителей общественной организации «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. – Мы совместно с агентством по муниципальному заказу мэрии проверяли лабораторные анализы асфальта, который укладывался на эти дороги, – к ним тоже никаких претензий нет.



Справка



«Безопасные и качественные дороги» – приоритетный проект Министерства транспорта Российской Федерации, реализация которого будет осуществляться в период с 2017 по 2025 год. В его рамках планируется привести в нормативное состояние более 49,7 тысячи километров автодорог федерального, регионального и местного значения, а также объектов улично-дорожной сети в 38 городских агломерациях страны, в которых проживают свыше 19 миллионов человек.



Всего по программе «Безопасные и качественные дороги» на проект Ярославской агломерации предполагается направить 1 миллиард 306 миллионов рублей. 625 миллионов из них – деньги федерального центра, 552 миллиона – областные, остальные – муниципальные. В состав агломерации кроме Ярославля, который является ее центром, вошли семь сельских поселений Ярославского района, Тутаев и поселок Константиновский. Работы проходят под жестким контролем со стороны Правительства области.