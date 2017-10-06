​Ярославской области выделен межбюджетный трансферт в размере 200 миллионов рублей на финансирование дорожной деятельности. Информация об этом сегодня появилась на сайте Правительства РФ.



Это уже второй транш федеральных средств на строительство моста через Которосль в Ярославле в 2017 году. Ранее, весной, Правительство РФ выделило на эти цели 250 миллионов рублей. Общая стоимость проекта – 642 миллиона рублей.



Договоренности о ремонте важного для города транспортного объекта с федеральным центром достигнуты весной текущего года. В сентябре в ходе двусторонней встречи глава региона Дмитрий Миронов поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку проекта реконструкции моста.



– Этот мост решит транспортные проблемы десятков тысяч ярославцев, проживающих в Красноперекопском районе города, – отметил Дмитрий Миронов.



Справка



Автодорожный мост через реку Которосль в створе Комсомольской площади обеспечивает транспортной связью три района города Ярославля, имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры».