|Ярославской области выделен межбюджетный трансферт в размере 200 миллионов рублей на финансирование дорожной деятельности. Информация об этом сегодня появилась на сайте Правительства РФ.
Это уже второй транш федеральных средств на строительство моста через Которосль в Ярославле в 2017 году. Ранее, весной, Правительство РФ выделило на эти цели 250 миллионов рублей. Общая стоимость проекта – 642 миллиона рублей.
Договоренности о ремонте важного для города транспортного объекта с федеральным центром достигнуты весной текущего года. В сентябре в ходе двусторонней встречи глава региона Дмитрий Миронов поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку проекта реконструкции моста.
– Этот мост решит транспортные проблемы десятков тысяч ярославцев, проживающих в Красноперекопском районе города, – отметил Дмитрий Миронов.
Справка
Автодорожный мост через реку Которосль в створе Комсомольской площади обеспечивает транспортной связью три района города Ярославля, имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры».
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:45
12 просмотров
2017.10.06 Дмитрий Степаненко оценил готовность спецтехники к осенне-зимнему периоду2017.10.06 Ярославские волонтеры примут участие в организации Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи2017.10.06 Виталий Ткаченко: «На 80 процентах объектов агломерации «Ярославская» работы завершены»2017.10.06 Роман Колесов: «Необходимо предлагать многодетным семьям только те участки, к которым подведена инфраструктура»2017.10.06 У деревни Селифонтово прошли мероприятия в память о жертвах политических репрессий