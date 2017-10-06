​Сегодня 39 ярославских ребят на поезде из областного центра отправились в Сочи, где будут помогать в организации Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Участниками международного форума станут более 20 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки поступили из более чем 170 стран мира. Проведение столь масштабного события на высоком уровне будут обеспечивать более 5 тысяч добровольцев из 67 государств.



Всемирный фестиваль пройдет в России с 14 по 22 октября. Откроет его международный парад-карнавал студенчества в Москве. Основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке.



– Ярославскую область на фестивале будут представлять 129 человек. Все они приедут в Сочи до конца следующей недели, – рассказал заместитель директора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Максим Цветков. – Отобраны лучшие из лучших: победители конкурсов всех уровней, различных проектов, фестивалей. Это и студенты, и те, кто добился успехов в карьере. Всего на рассмотрении комиссии находилось порядка 400 анкет. Отбор проходил в два этапа – заочный и очный.



В рамках проведения фестиваля иностранные делегации посетят несколько регионов. Ожидается, что в Ярославскую область приедут 50 гостей из 30 стран. По словам организаторов, в Ярославле участники смогут ближе познакомиться с многонациональным российским бытом, побывав на ужине у местных семей.



Ранее Всемирные фестивали молодежи и студентов проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тысяч молодых людей из более чем 100 стран мира.