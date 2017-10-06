​6 октября на Советской площади в Ярославле прошел смотр коммунальной техники, приуроченный к завершению подготовки к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов.



Участие в мероприятии принял председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко. Вместе со своим заместителем Виталием Ткаченко, директором департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Андреем Лукашовым и мэром Ярославля Владимиром Слепцовым он осмотрел представленные образцы. Среди них были автомобили ГАЗ, на которых осуществляется транспортировка природного газа потребителям Ярославской области.



– Сегодня на повестке у нас готовность коммунальных служб к зиме. Эта сфера традиционно одна из самых актуальных в данный сезон, – сказал Дмитрий Степаненко. – Подобный смотр коммунальной техники проводится впервые. Здесь представлена техника, которая каждый день обеспечивает работу инженерных систем, поддерживает чистоту и комфорт на улицах населенных пунктов области. Можно с уверенностью констатировать, что вся техника находится в хорошем состоянии.



Дмитрий Степаненко напомнил: сегодня на селекторе с главами районов было отмечено, что к отоплению уже подключено более 99 процентов объектов социальной сферы и жилищного фонда региона. Важно, подчеркнул председатель Правительства, чтобы и техника была полностью готова.



Всего к зданию Правительства области было выведено 250 единиц техники. Среди них были автомобили ГАЗ, на которых осуществляется транспортировка природного газа потребителям Ярославской области. Приехали илососные машины, предназначенные для вакуумной очистки колодцев, ливневой и канализационной сетей, а также дизельные электростанции МРСК «Центра» филиала Ярэнерго. Официальным лицам был продемонстрирован и, так называемый, «разрушитель», позволяющий без снятия асфальта производить ремонт и замену труб.



Кроме того, были представлены автомобильные подъемники, различные погрузчики, грейдеры, мотобуксировщики, пескоразбрасыватели, комбинированные дорожные машины, тракторы, автомобили аварийных бригад, краноманипуляторные установки, каналопромывочные машины, экскаваторы.



Шире всего на смотре было представлено Ярославское городское спецавтохозяйство. Предприятие вывело на площадь 148 единиц техники. Также в мероприятии приняли участие филиал «МРСК Центра» – «Ярэнерго», Территориальная генерирующая компания №2, Завод дорожных машин, Северный водоканал, «Горзеленхозстрой», ярославские управляющие компании.