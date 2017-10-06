​Статус подключения к теплу объектов социальной сферы и жилищного фонда 6 октября председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко в режиме ВКС обсудил с главами муниципальных районов и городских округов Ярославской области. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко, директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Андрей Лукашов, мэр Ярославля Владимир Слепцов, представители теплоснабжающих и энергетических компаний, водоканала.



Дмитрий Степаненко напомнил, что отопительный сезон в Ярославской области начался 25 сентября.



– В жилищный фонд тепло приходит в соответствии с графиками. Процент подключения по области составляет 99,2 процента. Необходимо в кратчайшие сроки добиться стопроцентного результата и при этом избежать аварий на теплосетях, – подчеркнул Дмитрий Степаненко.



Он также добавил, что качество работы сферы ЖКХ – один из основных критериев, по которому оценивается эффективность работы глав. Несмотря на то, что процесс подключения жилищного фонда к теплоснабжению завершен практически на сто процентов, есть список домов, жители которых до сих пор без тепла. Председатель Правительства дал поручение контролировать каждый такой случай.



– Мы работаем не для того, чтобы отчитываться на бумаге, а для того, чтобы решать эти проблемы в оперативном порядке, чтобы жители области не замерзали и получали качественные услуги, – сказал Дмитрий Степаненко. – В числе первых начали подключение к теплу Любимский, Борисоглебский, Брейтовский и Первомайский муниципальные районы. Полное подключение объектов жилищного фонда обеспечено в 15 муниципальных образованиях.



Остальные пять муниципальных образований – Мышкинский, Тутаевский, Некоузский районы, Переславль-Залесский и Ярославль – завершают работы по подключению жилых домов к сетям теплоснабжения. Неподключенными остаются 34 дома. Списки проблемных объектов находятся в региональном департаменте ЖКХ.



Андрей Лукашов отметил, что в 2016 году срок подключения к системе теплоснабжения объектов жилищного фонда и социальной сферы составил в среднем 8 дней. В 2017 году удалось уложиться за 4,5 дня.



– Слаженная работа всех служб позволила добиться сокращения срока подключения тепла почти в два раза. Брейтовский, Любимский и Первомайский районы запустили всю систему теплоснабжения за один день, – отметил Андрей Лукашов. – За эту неделю практически 90 процентов жилищного фонда Ярославля было подключено к системам теплоснабжения. Есть список из 19 домов в четырех районах города, где идет процесс наладки оборудования и устранения протечек.



– До 29 сентября мы подключили полностью всю соцсферу – сады, школы, учреждения спорта и культуры. Со второго числа начали подключать тепло в жилфонд. Подключили 99,9 процента, – сообщил Владимир Слепцов. – Все проблемные дома у нас на контроле. Работают горячая линия, 10 дежурных бригад.



В целом по области на предприятиях ЖКХ сформировано 228 ремонтных бригад общей численностью почти 1770 человек, в их арсенале 810 единиц техники.