​6 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летию ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия». Учреждение начало работать в 1977 году как Ярославский филиал Тимирязевской сельскохозяйственной академии.



В мероприятии приняли участие советник губернатора Ярославской области по вопросам высшей школы и науки Ирина Лоханина, заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Надежда Разина, и. о. ректора ЯГСХА Светлана Гусар, руководители ведущих сельхозпредприятий региона, преподаватели, студенты, выпускники прошлых лет и ветераны сельскохозяйственной академии.



Ирина Лоханина поздравила коллектив Ярославской ГСХА и вручила благодарность губернатора. Она пожелала педагогам и студентам новых достижений, настоящего удовлетворения от выбранного пути.



На сегодняшний день академия является единственным вузом Ярославской области по подготовке специалистов сельскохозяйственного профиля. Здесь обучаются более полутора тысяч студентов и аспирантов по 20 образовательным программам высшего образования. Подготовку студентов осуществляют высококвалифицированные научно-педагогические работники.



– Правительством области совместно с департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка в целях привлечения молодых работников в агропромышленный комплекс региона, их закрепления, повышения квалификации, обеспечения карьерного роста, социальных гарантий и развития наставничества разрабатывается региональная программа работы с сельской молодежью, – сообщила Надежда Разина. – Ее реализация окажет непосредственное влияние на качество жизни сельского населения, повышение престижности сельскохозяйственного труда и проживания в сельской местности, на выявление и привлечение талантливой молодежи, формирование кадрового резерва в отрасли АПК. С нового учебного 2018 года планируется возобновить деятельность сельскохозяйственной академии по подготовке специалистов экономического профиля, без которых эффективная работа в сфере АПК невозможна. Правительство Ярославской области также инициировало создание попечительского совета сельскохозяйственной академии, в который вошли представители органов власти и сельхозпредприятий. Целью совета является формирование центра подготовки высококвалифицированных специалистов, внедрение новейших информационных и педагогических технологий, разработка и реализация научных проектов. Кроме того, на недавно состоявшемся совещании у председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева было дано поручение проработать вопрос о выделении в 2018 году дополнительных средств федерального бюджета на поддержку образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ.



В связи с 40-летием Ярославской государственной сельскохозяйственной академии за многолетний и добросовестный труд в системе высшего образования, высокий профессионализм, подготовку высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса были награждены грамотами губернатора Ярославской области доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства Раиса Тамарова и кандидат филологических наук, доцент Лариса Юревич. За отличные успехи в учебе и высокие достижения в научной деятельности благодарности губернатора удостоен студент 4-го курса инженерного факультета Алексей Иванов.



В 1977 году были вручены студенческие билеты 225 студентам, зачисленным на первый курс. Спустя 40 лет, в 2017 году, в Ярославскую государственную сельскохозяйственную академию на первый курс был зачислен 20-тысячный студент. В торжественной обстановке ему вручили юбилейный, 20-тысячный студенческий билет.



Ярославская государственная сельскохозяйственная академия имеет устоявшиеся партнерские отношения с ведущими предприятиями региона.



В рамках программы социального партнерства «Образование» при участии и поддержке компании «Ростсельмаш», дилером которого является ООО «ПКФ «Дизель-Арсенал», отремонтирован и оборудован специализированный учебный класс, в котором будут проводиться практические занятия для студентов всех факультетов академии. Директор по региональному развитию комбайнового завода «Ростсельмаш» Евгений Кривоконев вручил ключи от аудитории Светлане Гусар.



Сертификат на оборудование учебного класса для практических занятий по животноводству вручил генеральный директор открытого акционерного общества «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково» Сергей Негляд.



Сертификат на спонсорскую помощь в размере 100 тысяч рублей вручил представитель закрытого акционерного общества «Атрус».



40 лет назад, в 1977 году, первые студенты Ярославского филиала Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева адресовали письмо – наказ студентам XXI века и попросили прочитать его в 2017 году. Капсулу заложили в стену у входа в главный корпус академии. Право вскрытия капсулы времени предоставили выпускнице 1982 года экономического факультета Любови Ищенко и 20-тысячному студенту-первокурснику Юрию Петушенко.



В продолжение уже сложившейся традиции студенты 2017 года подготовили послание, предназначенное для будущих поколений, которое студенты академии вскроют через 28 лет, в юбилейный год – год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне. Право прочтения письма – наказа студентам 2045 года и закладки капсулы времени было предоставлено студентке Елене Пасхиной.



После торжественных мероприятий состоялось юбилейное расширенное заседание ученого и попечительского советов академии, а затем – праздничный концерт.