Необходимость присоединения к Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции обсудили сегодня представители птицефабрик и производящих зерно предприятий с региональными органами исполнительной власти и руководством управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области.



Вопрос был поднят в рамках проведенного заместителем председателя Правительства области Валерием Холодовым совещания, посвященного проблемам реализации совместных мероприятий по противодействию незаконным действиям на рынке оборота сельскохозяйственной продукции.



Экспортеры и переработчики зерна, как отметил Валерий Холодов, должны работать напрямую с его производителями или их агентами и избегать сотрудничества с недобросовестными посредниками, которые сейчас зачастую уходят от уплаты НДС. Участникам оборота сельскохозяйственной продукции выгодно, чтобы все платили равные налоги.



Компании, подписавшие Хартию, стремятся не получать конкурентное преимущество за счет неуплаты налогов или участия в схемах организации незаконного возмещения НДС. Также они должны избегать заключения договоров с компаниями-посредниками без применения оценки экономической целесообразности сделки и стремиться закупать сельхозпродукцию непосредственно у фирм-производителей, переработчиков или комиссионеров.



– Основная цель Хартии – ликвидация на рынке различных «серых» схем и компаний, – рассказала заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области Наталья Краснокутская. – Предприятия, которые подпишут документ, должны гарантировать, что они не будут работать с «серыми» контрагентами.



Подписание Хартии представителями сельхозпредприятий запланировано на 11 октября.



Также на совещании рассмотрели вопросы увеличения собираемости налогов. Потери бюджета при применении «серых схем» по налогообложению ежегодно составляют до 147 млрд. рублей.