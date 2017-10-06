|Дорогие работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Своими руками вы приумножаете национальное богатство, обеспечиваете продовольственную безопасность нашей страны. Следуя многовековым традициям, ярославские аграрии в непростых условиях доказывают свое мастерство: повышают эффективность, выводят отрасль на современный уровень. Благодаря вашему таланту и упорству сельское хозяйство уверенно демонстрирует положительную динамику, вносит огромный вклад в реализацию стратегии экономического развития региона.
Органы власти Ярославской области уделяют самое пристальное внимание агропромышленному комплексу, решению социальных проблем сельчан, последовательно осуществляют поддержку производителей.
Искренне благодарю работников и ветеранов отрасли за нелегкий созидательный труд и хозяйское отношение к делу.
Желаю вам здоровья, благополучия, успехов и всего самого наилучшего!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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