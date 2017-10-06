|Образ Сергия Радонежского занимает особое место в истории нашего Отечества.
Имя великого земляка, родившегося недалеко от Ростова и принявшего священнический сан в Переславле, в числе святых подвижников православия почитается особо, а праведный земной путь выступает образцом смирения и непоколебимой веры.
Главным его наследием стала идея духовного и культурного единения нашего народа, веками вдохновляющая защитников, собирателей и хранителей земли русской. Учение преподобного Сергия Радонежского во многом предопределило судьбу страны, ее цивилизационную миссию, место в современном мире.
Наш долг – осознать духовно-нравственные и культурные корни национальной идентичности, сохранить их и передать будущим поколениям.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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