​По иску департамента лесного хозяйства Ярославской области с гражданина, допустившего нецелевое использование полученной древесины, будет истребовано 30000 рублей. Соответствующее решение – впервые в регионе – принял Любимский районный суд.



Статьей 30 Лесного кодекса РФ предусмотрено право граждан на заготовку древесины для возведения или реконструкции строений на льготных условиях. С января сотрудники проверили 535 таких договоров, заключенных в 2014 – 2015 годах, на предмет целевого использования полученного материала.



– В ходе проверочных мероприятий выявлено 74 нарушения – отсутствие свежевозведенных построек или складирования древесины, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – В сорока случаях местонахождение древесины установлено не было. Наш департамент направил претензии о добровольной уплате неустойки. В среднем по региону она составляет 150 – 200 тысяч рублей. В случае отказа работаем над взысканием денежных средств в судебном порядке.