​После капитального ремонта в селе Спас Даниловского района открылся Дом культуры. Обновление социального объекта стало возможным благодаря губернаторской программе «Решаем вместе», которую Правительство региона реализует совместно с партией «Единая Россия».



– Очень приятно, что каждый из жителей села Спас внес в общее дело свою лепту. Они благоустраивали территорию, собирали деньги по программе «Решаем вместе» для того, чтобы этот Дом культуры стал настоящим местом притяжения для жителей и гостей села, – сказала на церемонии открытия объекта после ремонта директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.



Стоимость работ составила более 4 миллионов рублей. Дом культуры давно нуждался в качественном ремонте. Здесь отсутствовали водоснабжение и водоотведение, требовали замены система отопления и электропроводка. При этом мероприятия учреждения культуры посещают не только жители Спаса – их 240 человек, но и всего Даниловского района. Большинство творческих программ носит межпоселенческий статус. В спасском Доме культуры успешно работают восемь творческих клубов, в которых занимаются взрослые и дети.



– Нашему Дому культуры в этом году исполнилось 50 лет, и участие в программе стало настоящим подарком. Открытие мы отпраздновали большим концертом, – рассказала заведующая Ирина Бочкова. – Полностью обновлен фасад здания, внутри сделан косметический ремонт, у нас теперь есть теплые туалеты, водопровод, заменены электропроводка и система отопления.



Оснащение и ремонт зданий учреждений культуры в Ярославской области являются частью программы «10 точек роста». До 2025 года доля аварийных объектов будет снижена более чем вдвое.



В следующем году будет продолжен и партийный проект «Местный Дом культуры». На его реализацию из федерального бюджета поступит 15 миллионов рублей, еще шесть миллионов составит софинансирование из областной казны.