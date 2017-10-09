​В Большом Селе у жителей дома №1в по улице Челюскинцев сегодня праздник. В их квартиры после многолетнего ожидания провели водопровод.



Это стало возможным благодаря работе общественной приемной губернатора Ярославской области, куда обратилась жительница этого дома 70-летняя Зоя Махалова.



К лучшему изменилась и жизнь в селе Устье. После коллективного обращения жителей в общественную приемную губернатора буквально за несколько месяцев проселочную дорогу привели в порядок.



В целом же с момента открытия общественной приемной губернатора Ярославской области в Большесельском районе в середине июня этого года в нее обратились порядка 60 человек. В половине случаев проблемы уже удалось решить.



Чаще всего селяне приходят с жалобами на дороги, просят благоустроить дворы, кладбища, помочь с лекарственным обеспечением или решить проблемы жилищно-коммунального хозяйства.