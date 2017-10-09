|В Большом Селе у жителей дома №1в по улице Челюскинцев сегодня праздник. В их квартиры после многолетнего ожидания провели водопровод.
Это стало возможным благодаря работе общественной приемной губернатора Ярославской области, куда обратилась жительница этого дома 70-летняя Зоя Махалова.
К лучшему изменилась и жизнь в селе Устье. После коллективного обращения жителей в общественную приемную губернатора буквально за несколько месяцев проселочную дорогу привели в порядок.
В целом же с момента открытия общественной приемной губернатора Ярославской области в Большесельском районе в середине июня этого года в нее обратились порядка 60 человек. В половине случаев проблемы уже удалось решить.
Чаще всего селяне приходят с жалобами на дороги, просят благоустроить дворы, кладбища, помочь с лекарственным обеспечением или решить проблемы жилищно-коммунального хозяйства.
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вчера, 13:00
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